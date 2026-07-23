Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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23.07.2026 14:48:11
NYC Mayor Zohran Mamdani Taps Amazon and Meta Antitrust Foe Lina Khan for Key Economic Role as Wall Street Watches for a Regulatory Shift
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