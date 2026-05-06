Nyfosa Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nyfosa Registered hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 SEK, nach 0,440 SEK im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 876,0 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nyfosa Registered 917,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at