Nyfosa Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nyfosa Registered hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,95 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 907,0 Millionen SEK – eine Minderung von 3,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 936,0 Millionen SEK eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,45 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,280 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nyfosa Registered 3,60 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,68 Milliarden SEK umgesetzt worden.

