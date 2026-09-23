Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Für und Wider 23.09.2026 11:53:21

NYSE-Direktlisting statt Novo Nordisk-ADRs? Was die Idee von CEO Doustdar für die Aktie bedeuten würde

NYSE-Direktlisting statt Novo Nordisk-ADRs? Was die Idee von CEO Doustdar für die Aktie bedeuten würde

Novo Nordisk-Chef Mike Doustdar bringt ein direktes Listing an der NYSE ins Spiel und rührt damit an einem Mechanismus, den US-Investoren seit Jahrzehnten kennen.

  • CEO Doustdar sieht Vorteile in einem direkten NYSE-Listing der Aktie statt der ADRs
  • Aktiv verfolgt das Unternehmen die Idee nach eigenen Worten derzeit nicht
  • Eli Lilly setzt Novo Nordisk im Gewichtsreduktions-Markt zunehmend unter Druck

Novo Nordisk-CEO Mike Doustdar hat im Interview mit der "Financial Times" erklärt, offen für ein direktes Listing an der New York Stock Exchange zu sein, das die bisherigen American Depositary Receipts (ADRs) ersetzen könnte. Für US-Anleger würde sich damit vor allem die Handelsstruktur ändern. Wie sich ein solcher Schritt auf die Notierung in Kopenhagen auswirken würde, ließ Doustdar offen.

Doustdar öffnet die Tür für ein NYSE-Direktlisting der Novo Nordisk-Aktie

Im Interview mit der "Financial Times" sagte Doustdar auf die Frage nach einem direkten Listing an der New York Stock Exchange, er sehe darin klar Vorteile. Als Grund nannte er die veränderte Aktionärsstruktur: Die Investorenbasis habe sich in den vergangenen 20 Jahren zunehmend aus Skandinavien heraus verlagert. Laut Jahresbericht lagen Ende 2025 bereits rund 25 Prozent des Aktienkapitals in Nordamerika. Zugleich betonte der Novo Nordisk-Chef jedoch, dass das Unternehmen die Idee derzeit nicht aktiv verfolge und zunächst Für und Wider abwägen wolle.

Bislang ist die Novo Nordisk-B-Aktie primär an der NASDAQ Copenhagen notiert, während US-Investoren über American Depositary Receipts unter dem Kürzel NVO an der NYSE handeln. Laut dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 verwaltet JPMorgan diese Hinterlegungsscheine, wobei ein ADR eine B-Aktie repräsentiert.

Die seit Jahresbeginn stark unter Druck stehende Novo Nordisk-Aktie kommt am Mittwoch aus ihrem Abwärtsstrudel nicht heraus. Im Heimathandel geht es zeitweise um 0,48 Prozent abwärts auf 257,55 DKK, während die ADRs an der NYSE vorbörslich 0,25 Prozent auf 39,30 US-Dollar verlieren.

Wettbewerbsdruck durch Eli Lilly als Hintergrund

Der Vorstoß fällt in eine Phase, in der der US-Markt für Novo Nordisk an Gewicht gewinnt: Mehr als die Hälfte des Umsatzes stammt aus den USA, der Großteil davon aus dem Verkauf von Diabetes- und Adipositas-Präparaten wie Ozempic und Wegovy. Gleichzeitig gerät das Unternehmen im Gewichtsreduktions-Markt zunehmend unter Druck, da Eli Lillys Konkurrenzprodukt Zepbound die Wegovy-Umsätze im Jahr 2026 laut Prognosen um mehr als 7 Milliarden US-Dollar übertreffen soll.

Potenzielle Folgen eines direkten Listings

Ein Wechsel des Primärlistings nach New York könnte laut einer Einordnung von Finimize die technische Abwicklung vereinfachen, die Liquidität verbessern und die Preisfindung stärker in die US-Handelszeiten verlagern. Zudem würde die Bewertung enger an US-Wettbewerber wie Eli Lilly gekoppelt, ein Pharmakonzern mit ebenfalls stark wachsendem Gewichtsreduktions-Geschäft.

Für deutsche und europäische Privatanleger bliebe die B-Aktie das Standardinstrument, gehandelt unter anderem in Frankfurt, über XETRA und in Kopenhagen. Die ADRs bestehen bereits seit 1981 und sind für Novo Nordisk mit geringerem Verwaltungsaufwand verbunden als eine vollständige Notierungsaufnahme der Originalaktie in New York.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Qantas-Aktie fester: Konzern verbindet Sydney und New York

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

mehr Nachrichten

Analysen zu Eli Lilly

mehr Analysen
04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Eli Lilly 1 028,00 0,59% Eli Lilly

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX erstmals über 7.000 Punkten -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kann am Mittwoch zulegen, während der deutsche Leitindex abwärts tendiert. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen