NYSE-Handel: Am Mittag Gewinne im Dow Jones

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 1,26 Prozent stärker bei 52 866,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,998 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,070 Prozent auf 52 173,42 Punkte an der Kurstafel, nach 52 210,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 52 886,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52 443,52 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 51 876,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 141,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 837,56 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 8,42 Prozent auf 354,81 USD), Coca-Cola (+ 5,97 Prozent auf 89,09 USD), Salesforce (+ 5,39 Prozent auf 182,96 USD), Amgen (+ 4,31 Prozent auf 392,49 USD) und IBM (+ 4,20 Prozent auf 225,37 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-4,40 Prozent auf 834,88 USD), Chevron (-1,25 Prozent auf 187,62 USD), Goldman Sachs (-0,69 Prozent auf 1 041,00 USD), Amazon (-0,47 Prozent auf 230,31 USD) und American Express (-0,03 Prozent auf 335,29 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 286 230 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,403 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Travelers-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at