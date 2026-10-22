NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Am Donnerstag schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 52 867,98 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 26,115 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,385 Prozent auf 52 652,85 Punkte an der Kurstafel, nach 52 856,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 927,88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 508,38 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,71 Prozent nach oben. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 51 863,69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der Dow Jones noch bei 52 218,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46 590,41 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,27 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Procter Gamble (+ 5,58 Prozent auf 165,59 USD), Johnson Johnson (+ 3,81 Prozent auf 267,61 USD), Home Depot (+ 3,57 Prozent auf 289,95 EUR), Salesforce (+ 3,52 Prozent auf 250,29 USD) und Coca-Cola (+ 2,87 Prozent auf 95,34 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4,89 Prozent auf 704,05 USD), Amazon (-4,57 Prozent auf 250,38 USD), NVIDIA (-4,40 Prozent auf 212,21 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,08 Prozent auf 320,76 USD) und Boeing (-2,46 Prozent auf 187,55 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 37 176 698 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,642 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at