Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Kursentwicklung 25.08.2026 18:01:19

NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen

NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen

Heutiger Marktbericht zum Dow Jones.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,22 Prozent fester bei 53 534,95 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24,406 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,291 Prozent auf 53 261,95 Punkte an der Kurstafel, nach 53 417,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 53 675,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53 386,37 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 947,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der Dow Jones mit 50 579,70 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45 282,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 1,90 Prozent auf 153,53 USD), NVIDIA (+ 1,36 Prozent auf 211,31 USD), Goldman Sachs (+ 1,33 Prozent auf 1 050,04 USD), IBM (+ 0,96 Prozent auf 233,25 USD) und Cisco (+ 0,83 Prozent auf 111,14 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-2,70 Prozent auf 39,65 USD), Walmart (-1,67 Prozent auf 104,71 USD), Chevron (-1,04 Prozent auf 200,97 USD), Salesforce (-0,99 Prozent auf 206,99 USD) und McDonalds (-0,91 Prozent auf 270,06 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 957 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,459 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,87 erwartet. Mit 4,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

mehr Nachrichten

Analysen zu Walmart

mehr Analysen
21.08.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.08.26 Walmart Buy UBS AG
21.08.26 Walmart Kaufen DZ BANK
21.08.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chevron Corp. 169,48 -1,37% Chevron Corp.
Cisco Inc. 95,14 0,35% Cisco Inc.
Goldman Sachs 910,60 0,13% Goldman Sachs
IBM Corp. (International Business Machines) 199,36 -0,57% IBM Corp. (International Business Machines)
McDonald's Corp. 230,30 0,13% McDonald's Corp.
Merck Co. 133,56 -0,33% Merck Co.
Nike Inc. 33,80 -0,01% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 182,40 0,00% NVIDIA Corp.
Salesforce 172,42 -2,12% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 315,50 -0,28% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 340,40 0,24% UnitedHealth Inc.
Walmart 90,18 -0,11% Walmart

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 53 577,40 0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen