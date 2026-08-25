Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Dow Jones-Kursentwicklung
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25.08.2026 18:01:19
NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen
Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,22 Prozent fester bei 53 534,95 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24,406 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,291 Prozent auf 53 261,95 Punkte an der Kurstafel, nach 53 417,16 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 53 675,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53 386,37 Punkten erreichte.
Dow Jones-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 947,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der Dow Jones mit 50 579,70 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45 282,47 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.
Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 1,90 Prozent auf 153,53 USD), NVIDIA (+ 1,36 Prozent auf 211,31 USD), Goldman Sachs (+ 1,33 Prozent auf 1 050,04 USD), IBM (+ 0,96 Prozent auf 233,25 USD) und Cisco (+ 0,83 Prozent auf 111,14 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-2,70 Prozent auf 39,65 USD), Walmart (-1,67 Prozent auf 104,71 USD), Chevron (-1,04 Prozent auf 200,97 USD), Salesforce (-0,99 Prozent auf 206,99 USD) und McDonalds (-0,91 Prozent auf 270,06 USD).
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 957 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,459 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,87 erwartet. Mit 4,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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