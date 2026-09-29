Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|NYSE-Handel im Blick
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29.09.2026 18:01:25
NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagmittag in Rot
Am Dienstag notiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,63 Prozent schwächer bei 51 158,91 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,601 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,324 Prozent auf 51 648,48 Punkte an der Kurstafel, nach 51 481,51 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 51 505,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 132,76 Punkten erreichte.
Dow Jones seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53 559,99 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52 182,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46 316,07 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,74 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.
Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 2,17 Prozent auf 188,40 USD), NVIDIA (+ 0,93 Prozent auf 230,98 USD), McDonalds (+ 0,66 Prozent auf 235,14 USD), IBM (+ 0,50 Prozent auf 221,77 USD) und Salesforce (+ 0,34 Prozent auf 228,05 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Walmart (-2,72 Prozent auf 105,78 USD), Apple (-1,85 Prozent auf 332,15 USD), Johnson Johnson (-1,77 Prozent auf 267,15 USD), Nike (-1,18 Prozent auf 35,96 USD) und UnitedHealth (-1,17 Prozent auf 373,42 USD) unter Druck.
Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 071 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,773 Bio. Euro.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus
Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Apple Neutral
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|UBS AG
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|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|290,25
|0,00%
|Boeing Co.
|169,04
|2,25%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|194,02
|-0,05%
|Johnson & Johnson
|235,75
|0,00%
|McDonald's Corp.
|206,50
|0,15%
|Nike Inc.
|31,61
|-0,06%
|NVIDIA Corp.
|200,60
|0,15%
|Procter & Gamble Co.
|130,56
|-0,11%
|Salesforce
|198,72
|-0,14%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|319,30
|-0,22%
|UnitedHealth Inc.
|330,20
|0,06%
|Walmart
|93,99
|-0,09%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51 349,92
|-0,26%