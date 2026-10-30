Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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30.10.2026 18:01:24
NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben
Am Freitag verbucht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,92 Prozent auf 51 859,15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,997 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,490 Prozent auf 52 086,13 Punkte an der Kurstafel, nach 52 342,56 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52 383,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51 836,27 Punkten verzeichnete.
Dow Jones auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,882 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 50 906,05 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 52 208,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 522,12 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,19 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 2,72 Prozent auf 150,31 USD), Amgen (+ 2,54 Prozent auf 472,42 USD), Walmart (+ 2,28 Prozent auf 124,02 USD), Coca-Cola (+ 1,75 Prozent auf 94,44 USD) und Home Depot (+ 1,58 Prozent auf 295,40 EUR). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-4,13 Prozent auf 204,85 USD), Goldman Sachs (-3,82 Prozent auf 892,31 USD), Cisco (-3,41 Prozent auf 104,89 USD), Caterpillar (-2,69 Prozent auf 629,95 USD) und Microsoft (-1,55 Prozent auf 521,94 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im Dow Jones weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 083 788 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,604 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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