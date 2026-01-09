NYSE-Handel: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind

Um 20:02 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,45 Prozent auf 49 488,58 Punkte zu. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,292 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,844 Prozent auf 48 850,17 Punkte an der Kurstafel, nach 49 266,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 49 571,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49 197,06 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,09 Prozent nach oben. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 47 560,29 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 46 358,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 635,20 Punkten.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Sherwin-Williams (+ 3,40 Prozent auf 352,63 USD), Boeing (+ 2,70 Prozent auf 233,53 USD), Home Depot (+ 2,50 Prozent auf 317,30 EUR), Honeywell (+ 1,67 Prozent auf 208,67 USD) und Chevron (+ 1,66 Prozent auf 161,89 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil American Express (-2,02 Prozent auf 375,26 USD), Amgen (-0,71 Prozent auf 327,75 USD), UnitedHealth (-0,64 Prozent auf 344,64 USD), Travelers (-0,50 Prozent auf 282,77 USD) und McDonalds (-0,49 Prozent auf 307,38 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13 620 661 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,945 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

