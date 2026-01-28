NYSE-Handel: Dow Jones am Mittag fester

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 49 017,99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,548 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,204 Prozent auf 49 103,58 Punkte an der Kurstafel, nach 49 003,41 Punkten am Vortag.

Bei 48 908,77 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 49 150,34 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,244 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, einen Stand von 48 710,97 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 28.10.2025, bei 47 706,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 850,35 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,31 Prozent zu. Bei 49 633,35 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 3,88 Prozent auf 293,67 USD), Johnson Johnson (+ 1,79 Prozent auf 228,45 USD), NVIDIA (+ 1,06 Prozent auf 190,52 USD), Verizon (+ 0,92 Prozent auf 39,68 USD) und Sherwin-Williams (+ 0,81 Prozent auf 348,87 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Amgen (-1,92 Prozent auf 344,56 USD), Apple (-1,27 Prozent auf 255,00 USD), Amazon (-1,01 Prozent auf 242,21 USD), Walt Disney (-0,97 Prozent auf 109,54 USD) und Nike (-0,94 Prozent auf 62,50 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12 807 872 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,778 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at