NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag fester

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,73 Prozent stärker bei 52 252,25 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,714 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,139 Prozent auf 51 803,77 Punkte an der Kurstafel, nach 51 876,11 Punkten am Vortag.

Bei 51 949,54 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52 311,63 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51 032,46 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Wert von 45 166,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 43 819,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,00 Prozent. Bei 52 655,66 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 4,90 Prozent auf 351,09 USD), Cisco (+ 3,59 Prozent auf 117,86 USD), Amazon (+ 3,55 Prozent auf 240,94 USD), Caterpillar (+ 3,33 Prozent auf 1 030,72 USD) und IBM (+ 1,72 Prozent auf 276,31 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen UnitedHealth (-2,47 Prozent auf 417,30 USD), Procter Gamble (-1,29 Prozent auf 147,10 USD), Walmart (-1,11 Prozent auf 114,41 USD), Microsoft (-1,00 Prozent auf 369,25 USD) und Boeing (-0,94 Prozent auf 215,22 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 15 294 088 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,083 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,19 erwartet. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at