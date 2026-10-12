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Kursverlauf 12.10.2026 20:04:33

NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag fester

NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag fester

Der Dow Jones steigt derzeit.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,40 Prozent stärker bei 51 860,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,365 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,767 Prozent auf 51 258,95 Punkte an der Kurstafel, nach 51 654,95 Punkten am Vortag.

Bei 51 718,60 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 51 928,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 52 573,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 52 637,01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 45 479,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,19 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell Technologies (+ 1,92 Prozent auf 211,72 USD), Visa (+ 1,56 Prozent auf 391,48 USD), Chevron (+ 1,55 Prozent auf 215,27 USD), Salesforce (+ 1,52 Prozent auf 232,61 USD) und Coca-Cola (+ 1,43 Prozent auf 89,31 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Cisco (-2,34 Prozent auf 115,62 USD), NVIDIA (-1,25 Prozent auf 226,42 USD), Amazon (-1,00 Prozent auf 259,80 USD), UnitedHealth (-0,79 Prozent auf 376,29 USD) und Goldman Sachs (-0,46 Prozent auf 891,23 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8 539 801 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,931 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,66 erwartet. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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