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Kursentwicklung 31.07.2026 20:03:48

NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone

NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,55 Prozent höher bei 52 496,65 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,542 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,180 Prozent auf 52 114,27 Punkte an der Kurstafel, nach 52 208,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 530,74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 996,32 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,620 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52 319,20 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, einen Wert von 49 652,14 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der Dow Jones noch bei 44 130,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,50 Prozent. Bei 53 289,30 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 15,10 Prozent auf 271,07 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,05 Prozent auf 353,86 USD), NVIDIA (+ 2,27 Prozent auf 199,46 USD), Microsoft (+ 2,18 Prozent auf 460,95 USD) und Cisco (+ 2,06 Prozent auf 115,91 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Apple (-9,65 Prozent auf 301,25 USD), Boeing (-2,65 Prozent auf 215,05 USD), Nike (-1,63 Prozent auf 41,60 USD), Coca-Cola (-1,32 Prozent auf 87,32 USD) und Sherwin-Williams (-1,21 Prozent auf 340,66 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 501 759 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,312 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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