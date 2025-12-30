NYSE-Handel Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

Letztendlich verlor der Dow Jones im NYSE-Handel 0,20 Prozent auf 48 367,06 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,231 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,360 Prozent höher bei 48 636,63 Punkten in den Handel, nach 48 461,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 48 297,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 48 471,70 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47 716,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46 397,89 Punkten berechnet. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 30.12.2024, den Stand von 42 573,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,09 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 0,98 Prozent auf 332,16 USD), Chevron (+ 0,87 Prozent auf 152,31 USD), Boeing (+ 0,58 Prozent auf 218,50 USD), Verizon (+ 0,54 Prozent auf 40,70 USD) und Walt Disney (+ 0,53 Prozent auf 114,79 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen IBM (-1,21 Prozent auf 302,05 USD), Goldman Sachs (-0,87 Prozent auf 884,42 USD), Walmart (-0,54 Prozent auf 111,92 USD), Merck (-0,53 Prozent auf 106,06 USD) und American Express (-0,51 Prozent auf 373,39 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 23 291 205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,934 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,64 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at