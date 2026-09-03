McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Dow Jones-Marktbericht
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03.09.2026 22:34:37
NYSE-Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen
Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 1,18 Prozent höher bei 53 686,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,768 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,438 Prozent auf 52 829,58 Punkte an der Kurstafel, nach 53 061,95 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 53 746,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 53 286,15 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,418 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53 178,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50 687,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 271,23 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,96 Prozent aufwärts. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. 45 057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Dow Jones aktuell
Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 3,34 Prozent auf 1 037,93 USD), Salesforce (+ 2,92 Prozent auf 264,43 USD), Microsoft (+ 2,68 Prozent auf 510,12 USD), Travelers (+ 2,23 Prozent auf 374,34 USD) und Walmart (+ 2,20 Prozent auf 108,42 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Home Depot (-1,09 Prozent auf 273,25 EUR), Cisco (-0,77 Prozent auf 108,61 USD), Walt Disney (-0,76 Prozent auf 107,16 USD), McDonalds (-0,51 Prozent auf 259,63 USD) und Procter Gamble (-0,49 Prozent auf 146,92 USD) unter Druck.
Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 32 294 416 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,515 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Die Travelers-Aktie weist mit 10,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,27 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
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Aktien in diesem Artikel
|Cisco Inc.
|93,37
|-1,13%
|Goldman Sachs
|892,60
|3,00%
|Home Depot
|273,25
|-0,60%
|McDonald's Corp.
|223,20
|-0,80%
|Microsoft Corp.
|438,75
|2,36%
|Nike Inc.
|33,36
|0,98%
|NVIDIA Corp.
|196,60
|1,55%
|Procter & Gamble Co.
|126,42
|-0,91%
|Salesforce
|227,15
|2,60%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|323,10
|2,44%
|UnitedHealth Inc.
|344,60
|0,06%
|Walmart
|93,39
|1,99%
|Walt Disney
|92,19
|-1,57%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|53 686,11
|1,18%
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