Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Dow Jones-Performance
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15.10.2026 16:02:09
NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Handel im Plus
Um 16:00 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,26 Prozent auf 51 755,57 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,463 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,123 Prozent höher bei 51 684,75 Punkten in den Handel, nach 51 621,48 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Dow Jones betrug 51 681,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 51 931,26 Zähler.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,019 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der Dow Jones mit 52 093,11 Punkten berechnet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Stand von 52 658,64 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 46 253,31 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,97 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.
Tops und Flops im Dow Jones aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 4,31 Prozent auf 36,82 USD), Home Depot (+ 4,05 Prozent auf 273,45 EUR), Walmart (+ 3,06 Prozent auf 119,72 USD), Amgen (+ 2,39 Prozent auf 436,28 USD) und Johnson Johnson (+ 2,32 Prozent auf 259,79 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-5,18 Prozent auf 710,16 USD), NVIDIA (-2,52 Prozent auf 215,72 USD), Goldman Sachs (-1,76 Prozent auf 863,26 USD), Cisco (-1,54 Prozent auf 111,89 USD) und Amazon (-1,32 Prozent auf 250,72 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6 421 989 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick
Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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