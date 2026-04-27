NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Machte sich der Dow Jones bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,06 Prozent stärker bei 49 262,34 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,652 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,182 Prozent fester bei 49 320,29 Punkten, nach 49 230,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 112,20 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 353,69 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 27.03.2026, einen Wert von 45 166,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 003,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 40 113,50 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,82 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 3,10 Prozent auf 47,82 USD), Salesforce (+ 1,76 Prozent auf 181,29 USD), Nike (+ 1,10 Prozent auf 45,18 USD), Goldman Sachs (+ 0,87 Prozent auf 934,99 USD) und Chevron (+ 0,84 Prozent auf 186,76 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Home Depot (-1,26 Prozent auf 285,55 EUR), Apple (-1,25 Prozent auf 267,66 USD), McDonalds (-1,13 Prozent auf 295,98 USD), IBM (-1,03 Prozent auf 229,60 USD) und Microsoft (-0,96 Prozent auf 420,53 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6 038 624 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,316 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,47 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at