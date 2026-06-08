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Dow Jones im Fokus 08.06.2026 16:03:57

NYSE-Handel: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu

NYSE-Handel: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu

Der Dow Jones bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Am Montag geht es im Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,22 Prozent auf 50 976,22 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,285 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,46 Prozent auf 51 610,02 Punkte an der Kurstafel, nach 50 866,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 50 933,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51 277,15 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 08.05.2026, einen Stand von 49 609,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der Dow Jones auf 47 501,55 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 42 762,87 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,36 Prozent nach oben. Bei 51 660,40 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 1,86 Prozent auf 208,91 USD), Goldman Sachs (+ 1,67 Prozent auf 1 056,02 USD), Chevron (+ 1,63 Prozent auf 190,37 USD), Cisco (+ 1,42 Prozent auf 123,37 USD) und Apple (+ 1,19 Prozent auf 310,99 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Sherwin-Williams (-1,07 Prozent auf 302,04 USD), Salesforce (-0,90 Prozent auf 183,99 USD), Walt Disney (-0,82 Prozent auf 98,89 USD), Microsoft (-0,73 Prozent auf 413,64 USD) und Travelers (-0,54 Prozent auf 301,62 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 5 820 632 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,310 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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