NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,18 Prozent tiefer bei 52 786,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,995 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,319 Prozent auf 53 584,89 Punkte an der Kurstafel, nach 53 414,25 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52 721,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 53 110,45 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 54 036,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50 786,01 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 45 514,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,10 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 1,05 Prozent auf 822,48 USD), UnitedHealth (+ 0,93 Prozent auf 400,84 USD), Chevron (+ 0,58 Prozent auf 209,80 USD), Coca-Cola (+ 0,33 Prozent auf 88,36 USD) und McDonalds (+ 0,05 Prozent auf 255,81 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Amgen (-10,08 Prozent auf 393,17 USD), Salesforce (-3,90 Prozent auf 249,12 USD), Sherwin-Williams (-2,28 Prozent auf 326,09 USD), Johnson Johnson (-2,22 Prozent auf 269,12 USD) und NVIDIA (-2,01 Prozent auf 225,73 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30 885 176 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,776 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at