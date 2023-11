NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start

Am Freitag notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,01 Prozent leichter bei 34 942,32 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 10,767 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 34 868,03 Punkte an der Kurstafel, nach 34 945,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 35 028,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 34 889,98 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 997,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, wies der Dow Jones 34 474,83 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 17.11.2022, wies der Dow Jones 33 546,32 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 31 429,82 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 1,35 Prozent auf 251,57 USD), American Express (+ 1,18 Prozent auf 160,92 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,08 Prozent auf 20,98 USD), Boeing (+ 0,94 Prozent auf 208,55 USD) und Chevron (+ 0,85 Prozent auf 142,97 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Intel (-1,38 Prozent auf 42,75 USD), Amgen (-1,33 Prozent auf 265,43 USD), Microsoft (-1,32 Prozent auf 371,22 USD), UnitedHealth (-0,96 Prozent auf 534,64 USD) und Nike (-0,81 Prozent auf 106,74 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 3 632 223 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,698 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,22 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at