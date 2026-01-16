NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start zurück

Das macht das Börsenbarometer in New York am fünften Tag der Woche.

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,14 Prozent auf 49 371,52 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,096 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,488 Prozent tiefer bei 49 201,10 Punkten, nach 49 442,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 49 341,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 616,70 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,259 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wies der Dow Jones 48 114,26 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45 952,24 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 43 153,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,04 Prozent. Bei 49 633,35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 1,57 Prozent auf 189,98 USD), Honeywell (+ 1,47 Prozent auf 218,19 USD), American Express (+ 1,37 Prozent auf 362,26 USD), IBM (+ 1,37 Prozent auf 302,02 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,93 Prozent auf 312,13 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,37 Prozent auf 228,00 USD), UnitedHealth (-1,84 Prozent auf 332,72 USD), Merck (-1,58 Prozent auf 109,22 USD), Walmart (-0,94 Prozent auf 118,08 USD) und Boeing (-0,86 Prozent auf 245,60 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 840 049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

