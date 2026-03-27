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Dow Jones im Blick 27.03.2026 16:03:36

NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start des Freitagshandels nach

NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start des Freitagshandels nach

So bewegt sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche.

Um 16:01 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,79 Prozent tiefer bei 45 594,76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,086 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,837 Prozent stärker bei 46 344,64 Punkten in den Freitagshandel, nach 45 960,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 45 438,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 45 904,25 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,456 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48 977,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, einen Stand von 48 710,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 299,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 5,76 Prozent zu Buche. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 369,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 1,54 Prozent auf 210,99 USD), Walmart (+ 1,06 Prozent auf 123,48 USD), Coca-Cola (+ 0,96 Prozent auf 75,41 USD), Johnson Johnson (+ 0,93 Prozent auf 241,46 USD) und Merck (+ 0,66 Prozent auf 119,71 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Cisco (-3,16 Prozent auf 79,56 USD), Amazon (-3,06 Prozent auf 201,18 USD), Visa (-2,43 Prozent auf 298,10 USD), Salesforce (-2,36 Prozent auf 181,26 USD) und IBM (-2,34 Prozent auf 236,01 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 14 846 866 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,612 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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