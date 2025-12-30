NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach

Um 16:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,08 Prozent leichter bei 48 422,46 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 19,231 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,360 Prozent auf 48 636,63 Punkte an der Kurstafel, nach 48 461,93 Punkten am Vortag.

Bei 48 471,70 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 48 297,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Stand von 47 716,42 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 46 397,89 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 42 573,73 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,22 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 1,81 Prozent auf 221,19 USD), UnitedHealth (+ 1,51 Prozent auf 333,90 USD), Chevron (+ 0,59 Prozent auf 151,88 USD), Walt Disney (+ 0,41 Prozent auf 114,66 USD) und Home Depot (+ 0,31 Prozent auf 295,25 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Goldman Sachs (-0,81 Prozent auf 884,99 USD), Nike (-0,64 Prozent auf 60,82 USD), Cisco (-0,62 Prozent auf 77,31 USD), IBM (-0,60 Prozent auf 303,91 USD) und NVIDIA (-0,49 Prozent auf 187,30 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 2 414 857 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,934 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,76 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at