NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach

Um 15:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,35 Prozent leichter bei 53 498,50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 24,858 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,702 Prozent auf 53 309,17 Punkte an der Kurstafel, nach 53 686,11 Punkten am Vortag.

Bei 53 635,35 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 53 466,76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,067 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 04.08.2026, den Stand von 54 085,88 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 51 561,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, notierte der Dow Jones bei 45 621,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 2,04 Prozent auf 233,10 USD), Caterpillar (+ 1,38 Prozent auf 811,21 USD), Cisco (+ 1,17) Prozent auf 109,88 USD), Walmart (+ 0,54 Prozent auf 109,01 USD) und 3M (+ 0,23 Prozent auf 168,70 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Nike (-1,73 Prozent auf 38,10 USD), Chevron (-1,64 Prozent auf 207,85 USD), Salesforce (-1,37 Prozent auf 260,80 USD), McDonalds (-1,08 Prozent auf 256,83 USD) und Microsoft (-1,07 Prozent auf 504,67 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 311 076 Aktien gehandelt. Mit 4,651 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,98 erwartet. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at