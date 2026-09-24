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Kursverlauf 24.09.2026 16:01:36

NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach

NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,30 Prozent schwächer bei 51 358,96 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,647 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,504 Prozent auf 51 771,41 Punkte an der Kurstafel, nach 51 511,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 51 224,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51 485,97 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 1,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 53 417,16 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 51 848,90 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Stand von 46 121,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,15 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Johnson Johnson (+ 2,05 Prozent auf 274,70 USD), Walt Disney (+ 1,95 Prozent auf 105,48 USD), Merck (+ 1,56 Prozent auf 150,39 USD), Coca-Cola (+ 1,28 Prozent auf 89,22 USD) und Travelers (+ 1,12 Prozent auf 364,44 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Boeing (-2,29 Prozent auf 195,35 USD), IBM (-2,23 Prozent auf 227,57 USD), Caterpillar (-1,71 Prozent auf 798,13 USD), Goldman Sachs (-1,69 Prozent auf 920,56 USD) und Microsoft (-1,35 Prozent auf 493,82 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 692 247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,845 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,57 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im Dow Jones
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Analysen zu Dow Jones-Aktien

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