Der Dow Jones bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1,49 Prozent tiefer bei 49 273,56 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,600 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,05 Prozent leichter bei 49 494,60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 50 018,70 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 913,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 49 469,86 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,068 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der Dow Jones bei 52 215,16 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 53 577,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 112,45 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,84 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Travelers (+ 1,00 Prozent auf 404,87 USD), Home Depot (+ 0,88 Prozent auf 322,70 EUR), Chevron (+ 0,54 Prozent auf 209,85 USD), Procter Gamble (+ 0,37 Prozent auf 173,11 USD) und Coca-Cola (+ 0,31 Prozent auf 97,92 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-9,07 Prozent auf 141,29 USD), Alphabet C (ex Google) (-5,71 Prozent auf 260,79 USD), Amazon (-5,68 Prozent auf 237,95 USD), Caterpillar (-5,07 Prozent auf 513,20 USD) und Goldman Sachs (-3,80 Prozent auf 775,39 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 16 170 505 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,637 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,93 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at