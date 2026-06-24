NYSE-Handel: Dow Jones in Grün

Am Mittwoch legt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,27 Prozent auf 51 804,39 Punkte zu. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 20,102 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51 735,64 Zählern und damit 0,133 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51 666,84 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52 248,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51 617,73 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0,483 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 50 579,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, stand der Dow Jones bei 46 124,06 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 24.06.2025, einen Wert von 43 089,02 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,07 Prozent zu. Bei 52 281,19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 4,70 Prozent auf 300,70 EUR), Sherwin-Williams (+ 3,72 Prozent auf 334,91 USD), 3M (+ 2,71 Prozent auf 166,22 USD), Amazon (+ 2,07 Prozent auf 238,95 USD) und Honeywell (+ 1,96 Prozent auf 226,74 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Verizon (-2,57 Prozent auf 45,53 USD), Chevron (-2,42 Prozent auf 171,73 USD), Goldman Sachs (-1,63 Prozent auf 1 076,62 USD), Walt Disney (-1,60 Prozent auf 101,87 USD) und UnitedHealth (-1,29 Prozent auf 403,97 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 13 556 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,443 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at