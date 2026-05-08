NYSE-Handel: Dow Jones klettert nachmittags

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 49 625,29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,897 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,817 Prozent auf 50 002,39 Punkte an der Kurstafel, nach 49 596,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 49 830,70 Punkte, das Tagestief hingegen 49 558,86 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0,422 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47 909,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 50 115,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 368,45 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,57 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 4,90 Prozent auf 96,68 USD), Boeing (+ 2,36 Prozent auf 236,48 USD), NVIDIA (+ 1,83 Prozent auf 215,37 USD), Apple (+ 1,69 Prozent auf 292,31 USD) und UnitedHealth (+ 1,14 Prozent auf 373,95 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-2,84 Prozent auf 181,04 USD), McDonalds (-2,08 Prozent auf 277,81 USD), JPMorgan Chase (-1,78 Prozent auf 300,82 USD), Microsoft (-1,13 Prozent auf 416,01 USD) und American Express (-0,98 Prozent auf 315,58 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15 847 703 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,300 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at