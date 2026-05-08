McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones im Fokus 08.05.2026 20:03:45

NYSE-Handel: Dow Jones klettert nachmittags

NYSE-Handel: Dow Jones klettert nachmittags

Derzeit agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 49 625,29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,897 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,817 Prozent auf 50 002,39 Punkte an der Kurstafel, nach 49 596,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 49 830,70 Punkte, das Tagestief hingegen 49 558,86 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0,422 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47 909,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 50 115,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 368,45 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,57 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 4,90 Prozent auf 96,68 USD), Boeing (+ 2,36 Prozent auf 236,48 USD), NVIDIA (+ 1,83 Prozent auf 215,37 USD), Apple (+ 1,69 Prozent auf 292,31 USD) und UnitedHealth (+ 1,14 Prozent auf 373,95 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-2,84 Prozent auf 181,04 USD), McDonalds (-2,08 Prozent auf 277,81 USD), JPMorgan Chase (-1,78 Prozent auf 300,82 USD), Microsoft (-1,13 Prozent auf 416,01 USD) und American Express (-0,98 Prozent auf 315,58 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15 847 703 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,300 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu American Express Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 121,55 -0,53% 3M Co.
American Express Co. 267,50 -1,22% American Express Co.
Apple Inc. 249,35 1,88% Apple Inc.
Boeing Co. 201,70 2,66% Boeing Co.
Cisco Inc. 81,92 4,62% Cisco Inc.
JPMorgan Chase & Co. 255,95 -2,07% JPMorgan Chase & Co.
McDonald's Corp. 233,70 -3,51% McDonald's Corp.
Microsoft Corp. 352,80 -1,55% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 182,60 1,40% NVIDIA Corp.
Salesforce 153,94 -3,05% Salesforce
UnitedHealth Inc. 321,80 2,42% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 40,02 -0,22% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 609,16 0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:57 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen