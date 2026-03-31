NYSE-Handel: Dow Jones legt am Mittag zu

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,92 Prozent fester bei 45 633,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 17,595 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,148 Prozent fester bei 45 283,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 45 216,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 45 892,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45 480,30 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 48 977,92 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 063,29 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der Dow Jones auf 42 001,76 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,68 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 3,04 Prozent auf 687,70 USD), NVIDIA (+ 2,98 Prozent auf 170,10 USD), Amazon (+ 2,61 Prozent auf 206,19 USD), Boeing (+ 2,52 Prozent auf 193,98 USD) und UnitedHealth (+ 2,39 Prozent auf 268,05 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Home Depot (-1,24 Prozent auf 282,20 EUR), Procter Gamble (-1,11 Prozent auf 143,11 USD), Verizon (-0,69 Prozent auf 49,96 USD), Cisco (-0,64 Prozent auf 76,55 USD) und Coca-Cola (-0,54 Prozent auf 75,86 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 15 309 079 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,549 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,26 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,59 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at