NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Handelsende zu

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Der Dow Jones stieg im NYSE-Handel schlussendlich um 0,32 Prozent auf 49 686,12 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,580 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,816 Prozent auf 49 930,26 Punkte an der Kurstafel, nach 49 526,17 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49 352,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 761,16 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 49 447,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 662,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der Dow Jones mit 42 654,74 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,69 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 4,32 Prozent auf 152,53 USD), Salesforce (+ 3,44 Prozent auf 179,48 USD), Chevron (+ 2,63 Prozent auf 196,12 USD), McDonalds (+ 2,20 Prozent auf 282,47 USD) und Visa (+ 2,12 Prozent auf 332,64 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Caterpillar (-2,74 Prozent auf 863,95 USD), NVIDIA (-1,33 Prozent auf 222,32 USD), Apple (-0,80 Prozent auf 297,84 USD), UnitedHealth (-0,69 Prozent auf 391,13 USD) und Amgen (-0,59 Prozent auf 324,39 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 35 420 443 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,705 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at