Letztendlich verbuchte der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 1,18 Prozent auf 50 774,94 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,252 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,42 Prozent schwächer bei 49 469,86 Punkten, nach 50 182,95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 830,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 50 398,29 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 3,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, notierte der Dow Jones bei 52 377,57 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Wert von 53 569,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, bei 47 427,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,95 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 3,96 Prozent auf 254,12 USD), Caterpillar (+ 3,32 Prozent auf 561,74 USD), Cisco (+ 3,01 Prozent auf 97,04 USD), JPMorgan Chase (+ 1,96 Prozent auf 322,96 USD) und IBM (+ 1,89 Prozent auf 248,08 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil McDonalds (-0,31 Prozent auf 282,62 USD), Procter Gamble (-0,21 Prozent auf 172,86 USD), Coca-Cola (-0,19 Prozent auf 97,40 USD), Travelers (+ 0,11 Prozent auf 407,29 USD) und Salesforce (+ 0,51 Prozent auf 198,21 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 40 800 858 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at