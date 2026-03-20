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NYSE-Handel im Blick 20.03.2026 22:35:15

NYSE-Handel Dow Jones liegt letztendlich im Minus

NYSE-Handel Dow Jones liegt letztendlich im Minus

Der Dow Jones schloss den Freitagshandel mit Verlusten ab.

Am Freitag stand der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,96 Prozent im Minus bei 45 577,47 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,086 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 46 134,87 Punkte an der Kurstafel, nach 46 021,43 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 46 068,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45 369,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 2,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 625,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 48 134,89 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.03.2025, den Stand von 41 953,32 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,80 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Bei 45 369,39 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 1,01 Prozent auf 49,98 USD), Visa (+ 0,64 Prozent auf 301,62 USD), Goldman Sachs (+ 0,50 Prozent auf 813,53 USD), Walt Disney (+ 0,31 Prozent auf 99,51 USD) und Salesforce (+ 0,20 Prozent auf 195,38 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen IBM (-3,43 Prozent auf 241,77 USD), Honeywell (-3,29 Prozent auf 221,50 USD), NVIDIA (-3,28 Prozent auf 172,70 USD), Boeing (-3,01 Prozent auf 195,12 USD) und Sherwin-Williams (-2,21 Prozent auf 303,53 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 70 807 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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