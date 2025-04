NYSE-Handel Dow Jones liegt schlussendlich im Minus

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Montag stand der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 2,48 Prozent im Minus bei 38 170,41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,599 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,54 Prozent auf 39 745,58 Punkte an der Kurstafel, nach 39 142,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 37 830,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 906,04 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 21.03.2025, wurde der Dow Jones mit 41 985,35 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 025,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, notierte der Dow Jones bei 37 986,40 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,96 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 0,65 Prozent auf 56,12 USD), Merck (-0,19 Prozent auf 77,85 USD), Coca-Cola (-0,32 Prozent auf 72,77 USD), Johnson Johnson (-0,35 Prozent auf 156,92 USD) und McDonalds (-0,83 Prozent auf 308,72 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil UnitedHealth (-6,34 Prozent auf 425,33 USD), NVIDIA (-4,51 Prozent auf 96,91 USD), Salesforce (-4,45 Prozent auf 236,26 USD), American Express (-3,50 Prozent auf 242,51 USD) und Sherwin-Williams (-3,32 Prozent auf 322,30 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 65 088 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,569 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr hat die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,43 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at