NYSE-Handel: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,44 Prozent auf 52 230,50 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 20,121 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,552 Prozent leichter bei 51 712,63 Punkten, nach 51 999,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 51 937,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52 281,19 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49 526,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 46 993,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42 215,80 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,95 Prozent zu. 52 281,19 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 2,49 Prozent auf 968,96 USD), Goldman Sachs (+ 2,45 Prozent auf 1 117,35 USD), Honeywell (+ 1,99 Prozent auf 234,05 USD), JPMorgan Chase (+ 1,66 Prozent auf 336,63 USD) und 3M (+ 1,58 Prozent auf 164,19 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Verizon (-2,42 Prozent auf 45,60 USD), Amazon (-2,22 Prozent auf 240,54 USD), Salesforce (-1,95 Prozent auf 158,56 USD), Microsoft (-1,91 Prozent auf 386,29 USD) und IBM (-1,62 Prozent auf 266,43 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 799 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,429 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at