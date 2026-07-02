NYSE-Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Um 16:00 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,73 Prozent auf 52 686,75 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 23,609 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,142 Prozent leichter bei 52 231,18 Punkten, nach 52 305,24 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 395,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52 802,97 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, lag der Dow Jones bei 51 307,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, stand der Dow Jones noch bei 46 504,67 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2025, einen Stand von 44 484,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,90 Prozent. 52 802,97 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 4,04 Prozent auf 44,80 USD), Apple (+ 3,92 Prozent auf 300,71 USD), Microsoft (+ 3,29 Prozent auf 385,30 USD), Boeing (+ 3,24 Prozent auf 225,66 USD) und Chevron (+ 1,88 Prozent auf 168,81 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Walmart (-2,26 Prozent auf 110,70 USD), Cisco (-1,84 Prozent auf 115,30 USD), Home Depot (-1,35 Prozent auf 307,45 EUR), NVIDIA (-1,10 Prozent auf 197,89 USD) und Caterpillar (-0,29 Prozent auf 988,54 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 208 360 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,53 zu Buche schlagen. Mit 4,31 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at