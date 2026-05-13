NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus

Der Dow Jones beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 49 693,20 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,066 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,042 Prozent tiefer bei 49 739,62 Punkten, nach 49 760,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 49 451,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 49 747,61 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,291 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 13.04.2026, einen Stand von 48 218,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, stand der Dow Jones bei 49 500,93 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 42 140,43 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,71 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Johnson Johnson (+ 2,75 Prozent auf 230,42 USD), 3M (+ 2,72 Prozent auf 147,10 USD), Cisco (+ 2,60 Prozent auf 101,87 USD), NVIDIA (+ 2,29 Prozent auf 225,83 USD) und Amazon (+ 1,62 Prozent auf 270,13 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Home Depot (-3,48 Prozent auf 256,65 EUR), Salesforce (-3,19 Prozent auf 165,84 USD), IBM (-2,09 Prozent auf 214,64 USD), Visa (-1,87 Prozent auf 320,31 USD) und Sherwin-Williams (-1,68 Prozent auf 306,34 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 36 254 357 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,550 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,69 erwartet. Mit 5,88 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at