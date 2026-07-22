NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus

Letztendlich beendete der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 52 218,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24,336 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,589 Prozent tiefer bei 51 916,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52 224,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 148,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 511,21 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,123 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 22.06.2026, den Wert von 51 712,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, notierte der Dow Jones bei 49 490,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 502,44 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,93 Prozent nach oben. Bei 53 289,30 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 2,30 Prozent auf 212,06 USD), Johnson Johnson (+ 2,00 Prozent auf 255,63 USD), Boeing (+ 1,88 Prozent auf 208,65 USD), Goldman Sachs (+ 1,16 Prozent auf 1 098,20 USD) und Chevron (+ 1,00 Prozent auf 192,98 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-4,15 Prozent auf 163,00 USD), IBM (-2,25 Prozent auf 205,77 USD), Microsoft (-1,86 Prozent auf 390,34 USD), Nike (-1,75 Prozent auf 42,21 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,24 Prozent auf 341,91 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 32 944 963 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,311 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,30 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at