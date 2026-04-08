NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch stieg der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 2,85 Prozent auf 47 909,92 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 17,954 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,344 Prozent stärker bei 46 744,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 46 584,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 48 017,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 46 978,17 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 3,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 47 501,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 266,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, lag der Dow Jones bei 37 645,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 0,977 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Sherwin-Williams (+ 6,91 Prozent auf 335,67 USD), Caterpillar (+ 6,51 Prozent auf 771,58 USD), Goldman Sachs (+ 4,81 Prozent auf 905,75 USD), Home Depot (+ 4,45 Prozent auf 287,40 EUR) und Walmart (+ 3,89 Prozent auf 127,26 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Chevron (-4,29 Prozent auf 192,89 USD), Salesforce (-3,60 Prozent auf 176,37 USD), IBM (-1,36 Prozent auf 241,74 USD), Verizon (-1,19 Prozent auf 48,04 USD) und UnitedHealth (-0,57 Prozent auf 305,98 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 37 164 516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at