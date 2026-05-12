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Dow Jones-Performance im Fokus 12.05.2026 22:35:09

NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen

NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsschluss agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Letztendlich ging der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 49 760,56 Punkten aus dem Dienstagshandel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,973 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,313 Prozent schwächer bei 49 549,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 49 704,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49 823,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 307,66 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der Dow Jones 47 916,57 Punkte auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bei 49 451,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 410,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,85 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 3,11 Prozent auf 396,39 USD), Walmart (+ 2,16 Prozent auf 130,35 USD), Amgen (+ 2,03 Prozent auf 336,29 USD), Coca-Cola (+ 1,74 Prozent auf 80,03 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,63 Prozent auf 304,88 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Salesforce (-3,48 Prozent auf 171,31 USD), IBM (-1,94 Prozent auf 219,22 USD), Caterpillar (-1,58 Prozent auf 912,14 USD), Microsoft (-1,19 Prozent auf 407,77 USD) und Amazon (-1,18 Prozent auf 265,82 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40 792 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,450 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 9,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 121,80 -0,33% 3M Co.
Amazon 227,05 0,42% Amazon
Amgen Inc. 284,95 -0,40% Amgen Inc.
Caterpillar Inc. 781,00 0,39% Caterpillar Inc.
Coca-Cola Co. 67,92 -0,51% Coca-Cola Co.
IBM Corp. (International Business Machines) 186,92 -0,15% IBM Corp. (International Business Machines)
JPMorgan Chase & Co. 258,10 -0,71% JPMorgan Chase & Co.
Microsoft Corp. 346,55 -0,10% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 192,66 2,70% NVIDIA Corp.
Salesforce 145,54 -0,10% Salesforce
UnitedHealth Inc. 336,20 -0,36% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 40,72 -0,55% Verizon Inc.
Walmart 110,28 -0,74% Walmart

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Dow Jones 49 760,56 0,11%

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