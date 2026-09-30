NYSE-Handel Dow Jones schwächer

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,08 Prozent auf 51 310,47 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 25,587 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,131 Prozent höher bei 51 416,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 51 349,92 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 292,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51 473,93 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,654 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 53 559,99 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52 319,20 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der Dow Jones noch bei 46 397,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6,05 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 3,19 Prozent auf 232,49 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,01 Prozent auf 347,48 USD), Apple (+ 2,49) Prozent auf 337,59 USD), Microsoft (+ 1,80 Prozent auf 518,14 USD) und Amazon (+ 1,76 Prozent auf 251,02 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Merck (-1,69 Prozent auf 146,75 USD), Sherwin-Williams (-1,65 Prozent auf 324,98 USD), Caterpillar (-1,51 Prozent auf 814,19 USD), Walmart (-1,24 Prozent auf 105,48 USD) und Home Depot (-1,20 Prozent auf 251,65 EUR).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 446 193 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,859 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at