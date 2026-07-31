Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|NYSE-Handel im Fokus
|
31.07.2026 22:33:47
NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels
Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,53 Prozent höher bei 52 485,03 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 23,542 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,180 Prozent schwächer bei 52 114,27 Punkten, nach 52 208,06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51 996,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 623,14 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,597 Prozent. Der Dow Jones notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 52 319,20 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 49 652,14 Punkten. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 44 130,98 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,48 Prozent aufwärts. Bei 53 289,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 15,32 Prozent auf 271,58 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,88 Prozent auf 356,65 USD), Microsoft (+ 3,02 Prozent auf 464,72 USD), NVIDIA (+ 2,93 Prozent auf 200,75 USD) und Chevron (+ 2,35 Prozent auf 196,83 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Apple (-7,35 Prozent auf 308,91 USD), Boeing (-2,15 Prozent auf 216,14 USD), UnitedHealth (-1,68 Prozent auf 414,40 USD), Nike (-1,37 Prozent auf 41,71 USD) und Sherwin-Williams (-1,16 Prozent auf 340,85 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 43 836 815 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,312 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf
Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sherwin-Williams Co.
|
22:33
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
20:03
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18:00
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
29.07.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
29.07.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
28.07.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Sherwin-Williams Co.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|309,90
|7,19%
|Amazon
|235,35
|15,28%
|Apple Inc.
|267,15
|-7,82%
|Boeing Co.
|187,66
|-2,30%
|Chevron Corp.
|171,04
|2,58%
|Microsoft Corp.
|404,25
|3,42%
|Nike Inc.
|36,29
|-0,86%
|NVIDIA Corp.
|174,94
|3,54%
|Sherwin-Williams Co.
|295,00
|-0,94%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|326,30
|0,15%
|UnitedHealth Inc.
|361,00
|-1,20%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52 485,03
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.