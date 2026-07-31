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NYSE-Handel im Fokus 31.07.2026 22:33:47

NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels

NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels

Der Dow Jones notierte zum Handelsende im Plus.

Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,53 Prozent höher bei 52 485,03 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 23,542 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,180 Prozent schwächer bei 52 114,27 Punkten, nach 52 208,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51 996,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 623,14 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,597 Prozent. Der Dow Jones notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 52 319,20 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 49 652,14 Punkten. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 44 130,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,48 Prozent aufwärts. Bei 53 289,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 15,32 Prozent auf 271,58 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,88 Prozent auf 356,65 USD), Microsoft (+ 3,02 Prozent auf 464,72 USD), NVIDIA (+ 2,93 Prozent auf 200,75 USD) und Chevron (+ 2,35 Prozent auf 196,83 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Apple (-7,35 Prozent auf 308,91 USD), Boeing (-2,15 Prozent auf 216,14 USD), UnitedHealth (-1,68 Prozent auf 414,40 USD), Nike (-1,37 Prozent auf 41,71 USD) und Sherwin-Williams (-1,16 Prozent auf 340,85 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 43 836 815 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,312 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Dow Jones 52 485,03 0,53%

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