NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste

Um 17:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,16 Prozent leichter bei 49 363,31 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 19,291 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,041 Prozent auf 49 422,37 Punkte an der Kurstafel, nach 49 442,56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 49 848,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49 308,03 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 45 577,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49 077,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, lag der Dow Jones noch bei 38 170,41 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,03 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 7,41 Prozent auf 347,45 USD), Salesforce (+ 1,83 Prozent auf 189,68 USD), Microsoft (+ 1,67 Prozent auf 425,04 USD), Amazon (+ 1,60 Prozent auf 252,26 USD) und Caterpillar (+ 1,40 Prozent auf 809,59 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Merck (-4,00 Prozent auf 112,42 USD), Honeywell (-3,50 Prozent auf 221,70 USD), Johnson Johnson (-2,11 Prozent auf 225,82 USD), Apple (-2,03 Prozent auf 267,51 USD) und 3M (-1,76 Prozent auf 148,74 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 501 738 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,162 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at