NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste

Um 17:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,99 Prozent schwächer bei 51 699,05 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,335 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,131 Prozent auf 52 287,14 Punkte an der Kurstafel, nach 52 218,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 51 542,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 885,14 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,873 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der Dow Jones auf 51 666,84 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 310,32 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 45 010,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,86 Prozent. Bei 53 289,30 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2,63 Prozent auf 130,82 USD), Chevron (+ 1,78 Prozent auf 196,42 USD), Caterpillar (+ 1,75 Prozent auf 904,86 USD), Travelers (+ 1,74 Prozent auf 378,54 USD) und Johnson Johnson (+ 1,49 Prozent auf 259,43 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-6,96 Prozent auf 318,10 USD), Amazon (-4,97 Prozent auf 232,67 USD), Salesforce (-4,38 Prozent auf 155,86 USD), Walt Disney (-3,16 Prozent auf 92,84 USD) und Sherwin-Williams (-3,03 Prozent auf 310,22 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 8 109 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,390 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at