NYSE-Handel: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne

Der Dow Jones bleibt auch am Freitagmorgen auf Erholungskurs.

Am Freitag legt der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0,12 Prozent auf 53 947,98 Punkte zu. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,250 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1,01 Prozent höher bei 54 426,85 Punkten, nach 53 885,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 54 048,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53 807,94 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 2,25 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 52 925,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 596,97 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 43 968,64 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,50 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,44 Prozent auf 191,32 USD), NVIDIA (+ 1,57 Prozent auf 222,43 USD), Amazon (+ 1,51 Prozent auf 276,37 USD), Cisco (+ 1,27 Prozent auf 122,42 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,27 Prozent auf 368,04 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Chevron (-1,58 Prozent auf 186,24 USD), Procter Gamble (-1,42 Prozent auf 144,88 USD), Visa (-1,21 Prozent auf 366,00 USD), Walmart (-0,85 Prozent auf 111,12 USD) und Travelers (-0,74 Prozent auf 383,16 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2 575 352 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at