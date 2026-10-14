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Dow Jones-Marktbericht 14.10.2026 22:35:29

NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Am dritten Tag der Woche agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Der Dow Jones beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 51 621,48 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 26,434 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,818 Prozent auf 52 092,99 Punkte an der Kurstafel, nach 51 670,10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 51 869,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 365,42 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,278 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52 421,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der Dow Jones noch bei 52 508,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 270,46 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,69 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 4,73 Prozent auf 395,62 USD), Merck (+ 3,80 Prozent auf 147,37 USD), Walmart (+ 3,46 Prozent auf 116,16 USD), Amgen (+ 3,21 Prozent auf 426,11 USD) und Procter Gamble (+ 2,28 Prozent auf 156,53 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-3,16 Prozent auf 221,30 USD), Caterpillar (-3,08 Prozent auf 748,98 USD), Microsoft (-1,80 Prozent auf 533,69 USD), Amazon (-1,74 Prozent auf 254,08 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,68 Prozent auf 343,65 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 37 868 234 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,866 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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