NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich mittags fester

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,32 Prozent aufwärts auf 53 633,64 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,552 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 53 547,68 Punkte an der Kurstafel, nach 53 463,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 53 345,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53 707,62 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,698 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 52 210,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 50 644,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45 565,23 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 19,57 Prozent auf 245,86 USD), NVIDIA (+ 7,53 Prozent auf 225,45 USD), IBM (+ 3,67 Prozent auf 238,31 USD), Microsoft (+ 0,54 Prozent auf 499,07 USD) und Apple (+ 0,40 Prozent auf 314,69 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walt Disney (-1,89 Prozent auf 107,56 USD), Amazon (-1,59 Prozent auf 256,13 USD), Home Depot (-1,56 Prozent auf 284,65 EUR), Walmart (-1,43 Prozent auf 102,85 USD) und McDonalds (-1,41 Prozent auf 263,17 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 33 610 374 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,424 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at