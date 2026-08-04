NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende fester

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 1,71 Prozent stärker bei 54 085,88 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,537 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,789 Prozent auf 52 759,06 Punkte an der Kurstafel, nach 53 178,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 53 641,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 54 272,60 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, notierte der Dow Jones bei 52 900,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der Dow Jones auf 48 941,90 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 173,64 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,79 Prozent. 54 272,60 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 5,60 Prozent auf 876,54 USD), Cisco (+ 5,08 Prozent auf 121,74 USD), IBM (+ 3,91 Prozent auf 235,15 USD), Home Depot (+ 3,55 Prozent auf 300,80 EUR) und Amgen (+ 2,94 Prozent auf 390,02 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-2,60 Prozent auf 41,53 USD), Amazon (-2,32 Prozent auf 277,42 USD), UnitedHealth (-1,88 Prozent auf 407,55 USD), Chevron (-1,44 Prozent auf 190,40 USD) und Coca-Cola (-0,35 Prozent auf 86,56 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40 895 142 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,222 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,73 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at