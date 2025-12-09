Dow Jones 30 Industrial
NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester
Um 15:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,33 Prozent höher bei 47 895,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,192 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,486 Prozent auf 47 971,51 Punkte an der Kurstafel, nach 47 739,32 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47 957,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 704,73 Zählern.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der Dow Jones bei 46 987,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wurde der Dow Jones auf 45 711,34 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, lag der Dow Jones bei 44 401,93 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,98 Prozent. Bei 48 431,57 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Johnson Johnson (+ 1,89 Prozent auf 205,43 USD), Procter Gamble (+ 1,30 Prozent auf 140,14 USD), IBM (+ 1,03 Prozent auf 312,37 USD), Travelers (+ 0,84 Prozent auf 282,23 USD) und American Express (+ 0,75 Prozent auf 364,99 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Verizon (-1,84 Prozent auf 40,54 USD), Home Depot (-1,60 Prozent auf 295,60 EUR), Walt Disney (-0,79 Prozent auf 106,78 USD), NVIDIA (-0,67 Prozent auf 184,30 USD) und Nike (-0,63 Prozent auf 63,14 USD).
Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 796 772 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,807 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,90 erwartet. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
