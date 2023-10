NYSE-Handel Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels schwächer

So bewegte sich der Dow Jones am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel letztendlich um 0,98 Prozent auf 33 665,08 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,566 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,376 Prozent leichter bei 33 869,84 Punkten, nach 33 997,65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 33 598,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 33 991,51 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,495 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 34 624,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 951,93 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, bei 30 523,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 1,60 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Procter Gamble (+ 2,58 Prozent auf 150,03 USD), McDonalds (+ 1,95 Prozent auf 256,03 USD), Chevron (+ 0,79) Prozent auf 168,92 USD), Nike (+ 0,74 Prozent auf 103,77 USD) und Walmart (+ 0,07 Prozent auf 161,54 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walgreens Boots Alliance (-7,00 Prozent auf 21,25 USD), Caterpillar (-4,93 Prozent auf 259,22 USD), Goldman Sachs (-2,39 Prozent auf 301,96 USD), Salesforce (-2,39 Prozent auf 204,83 USD) und 3M (-2,37 Prozent auf 88,40 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 13 488 107 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,641 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at